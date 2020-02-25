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Мартемьянов – о победе над «Авангардом»: в преддверии плей-офф такие игры нужны

Мартемьянов – о победе над «Авангардом»: в преддверии плей-офф такие игры нужны
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Авангардом» (4:2).

«Напряжённый матч, обе команды показали качественный хоккей. В преддверии плей-офф такие игры нужны. Поиграли и в большинстве, и в меньшинстве. Посмотрели, где есть недостатки. Начало нам не удалось. Ключевым эпизодом игры, думаю, мог стать тот момент в первом периоде, когда мы играли «3 на 5». Благодарю своих ребят за самоотдачу, а также нашего молодого вратаря.

Дацюк? Он не играл из-за травмы», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Подопечные Боба Хартли открыли счёт уже на первой минуте, гол забил нападающий «Авангарда» Тейлор Бек. Почти сразу «Автомобилист» ответил шайбой защитника Алексея Василевского. В первой половине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Дэн Секстон и Сергей Шумаков. На 36-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Питер Холланд. Точку в концовке поставил Василевский, сделавший дубль.

«Авангард» уступил «Автомобилисту» и остался на третьей строчке Востока
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