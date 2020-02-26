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Ковальчук — о голевой ошибке: принял плохое решение и закончил с «-2», должен играть лучше

Ковальчук — о голевой ошибке: принял плохое решение и закончил с «-2», должен играть лучше
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 Б) прокомментировал дебют за клуб.

«Хорошие ощущения от дебютного матча. Думаю, что наше звено провело хороший матч, но в третьем периоде я принял плохое решение, которое обернулось вторым голом «Джетс». Я закончил матч с показателем полезности «-2», так что теперь я должен посмотреть видеоразбор и стать лучше в следующем матче.

Команда одержала хорошую победу, при этом очевидно, что после 3:0 мы перестали играть так, как должны. Холтби прекрасно сыграл на буллитах, благодаря чему мы одержали победу. Овечкин реализовал победный буллит и хорошо отпраздновал 700-ю шайбу в НХЛ», — приводит слова Ковальчука журналист Том Гулитти.

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Кови неплохо начал, но затем помог «Виннипегу» вернуться в игру («-2») и не реализовал буллит.
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