Ковальчук — о голевой ошибке: принял плохое решение и закончил с «-2», должен играть лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 Б) прокомментировал дебют за клуб.
«Хорошие ощущения от дебютного матча. Думаю, что наше звено провело хороший матч, но в третьем периоде я принял плохое решение, которое обернулось вторым голом «Джетс». Я закончил матч с показателем полезности «-2», так что теперь я должен посмотреть видеоразбор и стать лучше в следующем матче.
Команда одержала хорошую победу, при этом очевидно, что после 3:0 мы перестали играть так, как должны. Холтби прекрасно сыграл на буллитах, благодаря чему мы одержали победу. Овечкин реализовал победный буллит и хорошо отпраздновал 700-ю шайбу в НХЛ», — приводит слова Ковальчука журналист Том Гулитти.
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