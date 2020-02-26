Скабелка: заключительный матч чемпионата у «Барыса» не получился

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (0:5).
«Сегодня была очень хорошая атмосфера на арене. Заключительный матч регулярного чемпионата у нас не получился. Коллегу хочу поздравить с победой, болельщики в Хабаровске были сегодня довольны. Мы закончили чемпионат и готовимся к плей-офф», — приводит слова Скабелки официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В первом периоде дубль оформил форвард хозяев Вячеслав Ушенин, причём две шайбы нападающего разделили между собой всего 102 секунды. Во втором периоде шайб заброшено не было, а в заключительной трети цели достигли броски Томаша Зогорны и Михала Йордана. На последней минуте матча хет-трик оформил Ушенин. Матч на ноль провёл голкипер «тигров» Евгений Аликин.
- 26 февраля 2020
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