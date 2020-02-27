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Зарипов — о Кубке Континента: приметы и суеверия? Будем брать всё, что доступно

Зарипов — о Кубке Континента: приметы и суеверия? Будем брать всё, что доступно
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Ак Барса» пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов выразил мнение, что хоккеистов «Ак Барса» не должны смущать суеверия, связанные с Кубком Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

В предыдущих одиннадцати сезонах КХЛ победитель регулярного чемпионата только один раз выиграл и Кубок Гагарина. Это удалось ЦСКА в прошлом сезоне.

«Я всегда за то, чтобы не обращать внимания на всякие приметы, еще какие-либо моменты. Это спорт, значит, должна быть победа. Будем брать всё, что доступно», — сказал Зарипов в интервью клубной пресс-службе, которое опубликовано в «Твиттере».

Зарипов получил сильный ушиб в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» и выбыл из строя на срок от двух до трёх недель. На старте плей-офф команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Нефтехимиком». Первые два матча пройдут в Казани, после чего серия переедет в Нижнекамск.

Зарипов пропустит старт плей-офф КХЛ. Он выбыл из строя на срок от двух до трёх недель
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