Зарипов — о Кубке Континента: приметы и суеверия? Будем брать всё, что доступно

Капитан «Ак Барса» пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов выразил мнение, что хоккеистов «Ак Барса» не должны смущать суеверия, связанные с Кубком Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.



В предыдущих одиннадцати сезонах КХЛ победитель регулярного чемпионата только один раз выиграл и Кубок Гагарина. Это удалось ЦСКА в прошлом сезоне.



«Я всегда за то, чтобы не обращать внимания на всякие приметы, еще какие-либо моменты. Это спорт, значит, должна быть победа. Будем брать всё, что доступно», — сказал Зарипов в интервью клубной пресс-службе, которое опубликовано в «Твиттере».

Зарипов получил сильный ушиб в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» и выбыл из строя на срок от двух до трёх недель. На старте плей-офф команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Нефтехимиком». Первые два матча пройдут в Казани, после чего серия переедет в Нижнекамск.