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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

27 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.

В составе «Рейнджерс» двумя результативными передачами отметился нападающий Артемий Панарин, продливший результативную серию до 11 матчей. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска из 34.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу, тем самым продлив результативную серию до 18 матчей. Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1». У нападающего Ильи Ковальчука также полезность «-1», как и у форварда Евгения Кузнецова. Защитник Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов совершил 29 сейвов.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»32 из 3494,13:2
Самсонов«Вашингтон»29 из 3193,50:3
Бобровский«Флорида»24 из 2885,73:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»0+2+10001-18.17
Кучеров (н)«Тампа»1+102201-20.20
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20220-18.36
Гурьянов (н)«Даллас»1+0+10510-14.13
Радулов (н)«Даллас»0+0-20110-13.49
Анисимов (н)«Оттава»0+00210120%16.40
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00002040%15.49
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10421-18.41
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1232080%19.05
Ковальчук (н)«Вашингтон»0+0-10310-16.57
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+0+10300-14.15
Орлов (з)«Вашингтон»0+000302-23.28
Куликов (з)«Виннипег»1+0+10142-22.12
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10820-24.58
Зайцев (з)«Оттава»0+100031-23.14
Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 18-м матче подряд
Панарин гонится за легендами «Рейнджерс». Он станет лучшим дебютантом в истории клуба?
Очки сами падают в личную копилку Артемия. А его команда продолжает выигрывать и вот-вот зайдёт в плей-офф.
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