Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 февраля 2020 года

27 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.

В составе «Рейнджерс» двумя результативными передачами отметился нападающий Артемий Панарин, продливший результативную серию до 11 матчей. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска из 34.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу, тем самым продлив результативную серию до 18 матчей. Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1». У нападающего Ильи Ковальчука также полезность «-1», как и у форварда Евгения Кузнецова. Защитник Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов совершил 29 сейвов.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 32 из 34 94,1 3:2 Самсонов «Вашингтон» 29 из 31 93,5 0:3 Бобровский «Флорида» 24 из 28 85,7 3:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Панарин (н) «Рейнджерс» 0+2 +1 0 0 0 1 - 18.17 Кучеров (н) «Тампа» 1+1 0 2 2 0 1 - 20.20 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -2 0 2 2 0 - 18.36 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 +1 0 5 1 0 - 14.13 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -2 0 1 1 0 - 13.49 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 2 1 0 1 20% 16.40 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 2 0 40% 15.49 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 4 2 1 - 18.41 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -1 2 3 2 0 80% 19.05 Ковальчук (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 3 1 0 - 16.57 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 +1 0 3 0 0 - 14.15 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 3 0 2 - 23.28 Куликов (з) «Виннипег» 1+0 +1 0 1 4 2 - 22.12 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 0 8 2 0 - 24.58 Зайцев (з) «Оттава» 0+1 0 0 0 3 1 - 23.14

Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 18-м матче подряд