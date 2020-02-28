Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 февраля 2020 года

27 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.
В составе «Рейнджерс» двумя результативными передачами отметился нападающий Артемий Панарин, продливший результативную серию до 11 матчей. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска из 34.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу, тем самым продлив результативную серию до 18 матчей. Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1». У нападающего Ильи Ковальчука также полезность «-1», как и у форварда Евгения Кузнецова. Защитник Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов совершил 29 сейвов.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|32 из 34
|94,1
|3:2
|Самсонов
|«Вашингтон»
|29 из 31
|93,5
|0:3
|Бобровский
|«Флорида»
|24 из 28
|85,7
|3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+1
|0
|0
|0
|1
|-
|18.17
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|2
|2
|0
|1
|-
|20.20
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|2
|2
|0
|-
|18.36
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|5
|1
|0
|-
|14.13
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|13.49
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|1
|20%
|16.40
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|40%
|15.49
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|4
|2
|1
|-
|18.41
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|2
|3
|2
|0
|80%
|19.05
|Ковальчук (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|0
|-
|16.57
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|14.15
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|2
|-
|23.28
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|1+0
|+1
|0
|1
|4
|2
|-
|22.12
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|8
|2
|0
|-
|24.58
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|0
|0
|0
|3
|1
|-
|23.14
- 28 февраля 2020
-
10:42
-
10:30
-
10:15
-
09:53
-
09:27
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
07:40
-
07:25
-
07:06
-
06:43
-
06:36
-
06:21
-
06:19
-
06:10
-
06:00
-
05:54
-
05:46
-
05:41
-
05:40
-
05:34
-
05:13
-
04:36
-
04:26
-
03:50
-
02:26
- 27 февраля 2020
-
23:59
-
23:43
-
23:31
-
23:10
-
23:02
-
22:46