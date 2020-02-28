Вайсфельд: дисциплина «Салавата» no comments, а у «Авангарда» много тревожных звонков

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

«Это такая пара, где всё может быть очень интересно, а может и нет. От «Салавата» вообще непонятно, чего ожидать. А у «Авангарда» настораживают их последние результаты. Может быть, они так к плей-офф готовятся, не знаю. Может, их «подгрузили» перед плей-офф или, наоборот, им дали отдохнуть – наверняка сказать нельзя. Всё-таки Хартли опытный тренер, и он знает, что делает. Но результаты немного настораживают. У Хартли синдром второго сезона? Сложно сказать, надо смотреть. Но много тревожных звонков, скажем так.

Уфа – это вообще непредсказуемая история. Могут и разорвать кого угодно, и проиграть в одну калитку – их не поймёшь. Но ведь они и в прошлом сезоне так же примерно играли, так что посмотрим. «Салават» — это не то чтобы неуправляемая команда, но там слишком много свободных художников. Это не критика, а констатация факта. В этом есть как плюсы, так и минусы, и весь вопрос в том, в каком состоянии эти игроки будут в плей-офф. Чисто гипотетически надо понимать, что важные матчи такие хоккеисты играют хорошо. Единственное, у меня есть некоторые сомнения относительно Юхи Метсолы. Не скажу, что он плохо играет, но сейчас уже все понимают, что ему надо бросать верхом. А с бросками под перекладину просто ничего не сделать с таким ростом. Юха – сильный вратарь и симпатичный человек, но тут проблема очевидна. Допустим, если Кошечкин в хорошей форме, то вообще непонятно, куда ему нужно бросать, а с Метсолой всё ясно.

У Уфы проблемы с дисциплиной? Это вообще no comments. Вот я комментировал последнюю игру уфимцев с «Ак Барсом», и это мне сильно напомнило финал недавнего молодёжного чемпионата мира между Россией и Канадой. Просто под копирку», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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