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«Ак Барс» опубликовал проморолик перед плей-офф, главную роль в нём исполнил Билялетдинов

«Ак Барс» опубликовал проморолик перед плей-офф, главную роль в нём исполнил Билялетдинов
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал героем видеоролика, который клуб из Казани выпустил перед стартом плей-офф КХЛ. 64-летний специалист трижды приводил команду к победе в Кубке Гагарина.

«2 марта — день, когда всё изменится», — так подписала проморолик пресс-служба «Ак Барса».

Видео доступно на станице «Ак Барса» в «Твиттере».

«Ак Барс» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:3. Казанцы не сумели сохранить первое место в турнирной таблице КХЛ, уступив московскому ЦСКА. «Армейцы» разгромили ХК «Сочи» со счётом 6:0 и завоевали Кубок континента.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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