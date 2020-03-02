Рирден — о «русской тройке»: наводил справки, в сборной они вместе много не играли

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после выигранного матча с «Миннесотой Уайлд» (4:3) прокомментировал своё решение выпустить на лёд экспериментальное звено, в состав которого вошли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук.



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«Я пробую это сочетание. Пару раз выпускал их на одну или две смены, а затем они стали чувствовать друг друга. Здорово, что Ковальчук набрал первое очко, поймал свою игру. Не был уверен, как будет играть тройка русских, наводил справки на этот счёт. В сборной они вместе много не играли, так что я хотел посмотреть разные комбинации, которые заставят наших соперников обороняться», — приводит слова Рирдена официальный сайт «Вашингтона».

Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина! Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.