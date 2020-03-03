Драйзайтль: нельзя привыкнуть к тому, что команда забивает пять голов за период

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Дразайтль прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:3).
«Не буду юлить, когда забиваешь четыре гола, настроение прекрасное, ощущения отличные и от себя, и от партнёров. Партнёры всё сделали для меня, отдавали великолепные передачи, так что забивать было легко. Иногда просто отскоки играют за тебя, и реализуешь моменты, которые не реализовал раньше. Все четыре звена играли здорово, мы могли бы забить и ещё парочку. Команда не каждый день забивает по пять голов за период, к такому нельзя привыкнуть», — сказал Драйзайтль.
Всего в 66 матчах 24-летний Драйзайтль набрал 107 (43+64) очков, что является его новым личным рекордом в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне у него было 105 (50+55) баллов в 82 матчах.
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