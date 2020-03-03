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Макдэвид: пять лет говорю, что Драйзайтль невероятен. Он начинает получать признание

Макдэвид: пять лет говорю, что Драйзайтль невероятен. Он начинает получать признание
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об игре своего партнёра Леона Драйзайтля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:3).

«Я говорю это на протяжении пяти лет. Драйзайтль – невероятный игрок. Здорово, что он начинает получать признание», – приводит слова Макдэвида пресс-служба клуба.

Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. Немец стал седьмым игроком в истории «Ойлерз», забросившим 40+ шайб в не менее чем двух чемпионатах НХЛ (в прошлом сезоне у него было 50 голов).

Он повторил достижение Пола Коффи и Коннора Макдэвида (по два сезона). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, у которого девять сезонов за «Эдмонтон» с 40+ шайбами. В топ-4 также входят Яри Курри (семь сезонов), Глен Андерсон (четыре) и Марк Мессье (три).

Драйзайтль может побить рекорд Кучерова! У него первый покер в карьере и уже 107 очков
Нападающий «Эдмонтона» включился и в гонку снайперов. До Овечкина два гола, до Пастрняка – четыре.
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