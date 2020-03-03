Макдэвид: пять лет говорю, что Драйзайтль невероятен. Он начинает получать признание

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об игре своего партнёра Леона Драйзайтля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:3).
«Я говорю это на протяжении пяти лет. Драйзайтль – невероятный игрок. Здорово, что он начинает получать признание», – приводит слова Макдэвида пресс-служба клуба.
Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. Немец стал седьмым игроком в истории «Ойлерз», забросившим 40+ шайб в не менее чем двух чемпионатах НХЛ (в прошлом сезоне у него было 50 голов).
Он повторил достижение Пола Коффи и Коннора Макдэвида (по два сезона). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, у которого девять сезонов за «Эдмонтон» с 40+ шайбами. В топ-4 также входят Яри Курри (семь сезонов), Глен Андерсон (четыре) и Марк Мессье (три).
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