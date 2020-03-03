К. Хьюз: конечно, я претендент на «Колдер Трофи». Не знаю, кто играет лучше меня
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз поделился мнением о своих шансах на выигрыш приза лучшему новичку сезона НХЛ – «Колдер Трофи».
«Считаю ли я себя претендентом на «Колдер Трофи»? Да, конечно. Я не из тех, кто много говорит, но не знаю, кто играет лучше меня, особенно за последние 30 игр. Я не удивился своему старту в лиге, потому что думал, что всё будет хорошо. Я занимаюсь хоккеем всю жизнь, так чему же тут удивляться?» – цитирует Хьюза The Score.
20-летний американец набрал 51 (8+43) очко в 64 матчах – лучший текущий показатель среди новичков этого сезона. Куинн приходится старшим братом первому номеру драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года форварду «Нью-Джерси Дэвилз» Джеку Хьюзу.
Лучшие новички НХЛ. Макар – фаворит, его догоняют Самсонов и чех, не заигравший в Уфе
Вторая половина чемпионата обещает быть крайне интригующей в плане борьбы за приз лучшему новичку.
Читайте также
- 3 марта 2020
-
13:32
-
13:02
-
13:00
-
12:24
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:13
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
07:48
-
06:54
-
06:39
-
06:07
-
05:17
-
04:13
-
02:56
-
00:30
-
00:17
-
00:13
- 2 марта 2020
-
23:44
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:12
-
23:07
Партнерский контент