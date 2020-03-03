К. Хьюз: конечно, я претендент на «Колдер Трофи». Не знаю, кто играет лучше меня

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз поделился мнением о своих шансах на выигрыш приза лучшему новичку сезона НХЛ – «Колдер Трофи».

«Считаю ли я себя претендентом на «Колдер Трофи»? Да, конечно. Я не из тех, кто много говорит, но не знаю, кто играет лучше меня, особенно за последние 30 игр. Я не удивился своему старту в лиге, потому что думал, что всё будет хорошо. Я занимаюсь хоккеем всю жизнь, так чему же тут удивляться?» – цитирует Хьюза The Score.

20-летний американец набрал 51 (8+43) очко в 64 матчах – лучший текущий показатель среди новичков этого сезона. Куинн приходится старшим братом первому номеру драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года форварду «Нью-Джерси Дэвилз» Джеку Хьюзу.