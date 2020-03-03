Цулыгин: Сошникова не хватает «Салавату», ждём его. Кручинин катается

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-1 в серии).
«Очень боевая игра плей-офф, держала в напряжении до последних секунд. Мы старались играть активно и агрессивно до последних секунд, но «Авангард» сильно играл в обороне. Хорошо, что сравняли в конце и вырвали победу в овертайме.
Сошникова, конечно, не хватает, но все ребята из всех звеньев стараются. Кто-то немного потерял свою игру, но это правильно. В том смысле, что нужно чем-то жертвовать, все работают на команду.
Кручинин? Сложно сказать, когда он вернётся. Он катается, готовится, пошёл на поправку. Будем смотреть, когда он сможет сыграть. У Сошникова такая же ситуация, он готовится, ждём.
У Умарка длинные смены, потому что он долго играет в нападении, поэтому чуть переигрывает. Он хорошо физически готов.
Врачи посмотрели Панина, симптомов не было, он сказал, что готов и хочет продолжать играть, поэтому вышел в третьем периоде», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 3 марта 2020
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