Нападающий «Рейнджерс» Бучневич набрал 40-е очко в сезоне в игре с «Сент-Луисом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сент-Луис Блюз». Встреча проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости проходит второй период, счёт ничейный – 1:1.

Счёт был открыт на 13-й минуте 1-го периода при численном преимуществе «синерубашечников». После короткого розыгрыша в углу площадки между двумя российскими форвардами Артемием Панариным и Павлом Бучневичем, шайба отправилась от Павла в левый круг вбрасывания, где канадский форвард Райан Строум быстро совершил передачу на Мику Зибанеджада, стоявшего у чужого пятака. Именно шведский форвард стал автором первой заброшенной шайбы в этом матче.

24-летний российский форвард Павел Бучневич, отметившийся результативной передачей, набрал 40-е (15+25) в 64-м матче в текущем сезоне НХЛ при показателе полезности «-1». Лучшим достижением по набранным очкам у Павла является 43 (14+29) балла в сезоне-2017/2018 за «Рейнджерс». Текущий сезон в его карьере второй по результативности.

Всего в НХЛ на счету Бучневича 243 матча, в которых он набрал 141 (58+83) очко и заработал показатель полезности «-8».