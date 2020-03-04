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The Hockey News: Панарин может взять «Харт Трофи», если «Рейнджерс» попадут в плей-офф

The Hockey News: Панарин может взять «Харт Трофи», если «Рейнджерс» попадут в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель издания The Hockey News Джаред Клинтон поделился мнением о шансах нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина выиграть приз самому ценному игроку сезона НХЛ «Харт Трофи».

«Панарин мог бы быть самым интересным игроком в обсуждении хотя бы по той причине, что он может повлиять на голосование. Если «Рейнджерс» выйдут в плей-офф благодаря игре Панарина, то он получит голоса респондентов, которые будут поражены его вкладом в результат. И даже в том случае, если его команда останется за бортом плей-офф, игра Панарина в этом сезоне всё равно делает его достойным внимания.

Потенциально он может рассчитывать на место в топ-3. А если голосование будет близким, то голоса за третье, четвёртое или пятое место, которое получит Панарин, могут повлиять на то, кто выиграет награду. Просто спросите Джерома Игинлу, насколько важны эти голоса. Один лишний голос принёс бы ему «Харт» в сезоне-2001/2002, но он был исключён из голосования», — отметил Клинтон.

Результативная серия Панарина стала четвёртой по продолжительности в этом сезоне НХЛ
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