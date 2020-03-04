Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 4 марта
Сегодня, 4 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои вторые встречи в плей-офф. В трёх парах первый матч остался за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, и только «Сибирь» смогла на выезде переиграть «Автомобилист».
17:00 (мск). «Автомобилист» — «Сибирь» (0-1 в серии).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
19:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик» (1-0).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
19:30. «Динамо» М — «Спартак» (1-0).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
19:30. ЦСКА — «Торпедо» (1-0).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).
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ЦСКА легко справился с «Торпедо», а на Востоке самой упорной обещает стать серия «Автомобилиста» с «Сибирью».
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