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Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 4 марта

Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 4 марта
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 4 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои вторые встречи в плей-офф. В трёх парах первый матч остался за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, и только «Сибирь» смогла на выезде переиграть «Автомобилист».

Календарь Кубка Гагарина—2020

17:00 (мск). «Автомобилист» — «Сибирь» (0-1 в серии).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область

19:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик» (1-0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск

19:30. «Динамо» М — «Спартак» (1-0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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19:30. ЦСКА — «Торпедо» (1-0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

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125 минут штрафа! «Динамо» и «Спартак» закончили второй день плей-офф массовыми драками
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