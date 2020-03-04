Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 4 марта

Сегодня, 4 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои вторые встречи в плей-офф. В трёх парах первый матч остался за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, и только «Сибирь» смогла на выезде переиграть «Автомобилист».

Календарь Кубка Гагарина—2020

17:00 (мск). «Автомобилист» — «Сибирь» (0-1 в серии).

19:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик» (1-0).

19:30. «Динамо» М — «Спартак» (1-0).

19:30. ЦСКА — «Торпедо» (1-0).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.