125 минут штрафа! «Динамо» и «Спартак» закончили второй день плей-офф массовыми драками

ЦСКА легко справился с «Торпедо», а на Востоке самой упорной обещает стать серия «Автомобилиста» с «Сибирью».

Календарь игр плей-офф КХЛ

2 марта в КХЛ состоялся второй игровой день Кубка Гагарина – 2020. Восемь команд из Западной и Восточной конференций стартовали в плей-офф. Рассказываем, чем запомнились эти встречи. Не обошлось без ярких кулачных поединков.

Коварж пока не готов

В первом матче дня встречались «Автомобилист» и «Сибирь». Эта пара изначально выглядела равной – предугадать победителя заранее в ней тяжело. Собственно говоря, сама игра подтвердила наши ожидания. Хозяева более мастеровиты, в атаке у них хороший подбор хоккеистов, однако новосибирцы сыграли дисциплинированно и строго по тренерскому заданию, и это принесло свои плоды. Николай Заварухин наверняка остался доволен игрой сибиряков. Главный тренер «Сибири» годом ранее работал в Екатеринбурге, поэтому соперник был разобран досконально.

Первый плей-офф «Сибири» за четыре года и сразу же – победа. Всё решил ляп Коваржа «Автомобилист» обстучал все штанги, нанёс 37 бросков, но не смог распечатать ворота Сятери.

Ключевым эпизодом встречи стал гол Пуустинена в концовке первого периода. Финн пробил Коваржа броском с неудобной руки. В своей лучшей форме Якуб без проблем отразил бы этот бросок, но после операции чех явно не набрал былых кондиций. Видно, что пока Коварж не готов, но тренерский штаб ему доверяет. Гол Чесалина в пустые ворота незадолго до сирены об окончании третьего периода стал уже формальностью. Бывший форвард «Автомобилиста» попал под оглушительный свист трибун, но это может только больше раззадорить нападающего. Отметим финского голкипера «Сибири» Сятери, которого хозяева так и не смогли пробить. Харри совершил 37 спасений, чем серьёзно помог гостям повести в серии.



Счёт в серии: 1-0 в пользу «Сибири»

ЦСКА не испытал проблем с «Торпедо»

Никакой сенсации не произошло в первом матче серии между ЦСКА и «Торпедо». «Армейцы» считались явным фаворитом, в итоге подтвердив свой высокий статус. Команда Игоря Никитина сыграла дисциплинированно в защите, а Илья Сорокин отразил все 16 бросков по воротам. Сорокин стал первым голкипером, сыгравшим 15 матчей на ноль в плей-офф КХЛ, но особо сложных задач перед ним этим вечером не ставили.

У москвичей отличились Слепышев, Кемпе и Вей – игра была сделана уже к четвёртой минуте второго периода. Далее ЦСКА старался максимум внимания уделять защите и сконцентрироваться на дисциплине. Лететь вперёд и окончательно добивать соперника не было никакого смысла. Слишком уж разный уровень у команд, поэтому ЦСКА на классе выиграл встречу. Если «Торпедо» по такой игре зацепит хотя бы один матч, то впору будет верить в чудеса.

Счёт в серии: 1-0 в пользу ЦСКА

«Динамо» и «Спартак» устроили побоище

Бойня в столичном дерби – главное, чем запомнился первый матч между «Динамо» и «Спартаком». В плане результата, увы, никакой борьбы не получилось: бело-голубые уверенно переиграли соперника со счётом 5:1. Ерёменко совсем немного не хватило для того, чтобы отыграть на ноль: капитан красно-белых Никонцев отличился в концовке третьего периода.

Но самыми яркими в третьей двадцатиминутке получились драки. Порой дело доходило до того, что на скамейках штрафников банально не оставалось свободного места. Даже Шипачёв получил «2+10» за удар в голову, чего уж говорить про Гончарова, который никогда не славился дисциплиной?

Скамейки штрафников ломились от игроков! Знарку надоело смотреть, как громят его «Спартак» Тренер загрустил при счёте 4:0 в пользу «Динамо», но просто так сдаваться не хотел. 125 минут штрафа – драк было много.

Максим напал на отказавшегося драться Яшкина и был удалён до конца матча. Хороший бой провели молодой Никишин и опытный Полыгалов. Незадолго до финальной сирены Хохлачёв бросил по воротам Ерёменко после свистка, в результате чего едва не получил сам, а Малыхин и Лямин не подрались только из-за вмешательства судей. 125 минут штрафа на обе команды – это сильно.



Пока Олег Знарок не разобрался, как справиться с ведущими звеньями «Динамо». Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон – эти люди делают для динамовцев результат. Тренерскому штабу «Спартака» нужно искать решение проблемы.

Счёт в серии: 1-0 в пользу «Динамо»

Дубль Фрэттина обескуражил «Нефтехимик»

Никакой неожиданности не случилось и в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком». Нет, гости не отбывали номер на льду. Подрался даже Павел Падакин, ещё недавно залечивавший травму. В соперниках оказался Эмиль Галимов.



Всё дело в том, что состав «Ак Барса» нельзя сравнивать с составом «Нефтехимика», как и бюджеты обеих команд. В имеющейся ситуации «волки» могут просто играть на морально-волевых и стараться оказывать грозным «барсам» хоть какое-то сопротивление. Большего от команды Вячеслава Буцаева требовать сложно.

Пока же всё ожидаемо: дубль Фрэттина, голы Эмиля Галимова и Глухова принесли коллективу Дмитрия Квартальнова победу со счётом 4:1. У нижнекамцев пробить Билялова смог только Хайруллин. Даже один выигранный матч в этой серии станет для «Нефтехимика» большим успехом.



Счёт в серии: 1-0 в пользу «Ак Барса»