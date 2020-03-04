Советник вице-президента ФХР Шалаев: Ташкент может стать центром развития хоккея в Азии
Советник первого вице-президента Федерации хоккея России Владимир Шалаев отметил, что в ФХР внимательно следят за хоккеем в Узбекистане.
«ФХР внимательно следит за хоккеем в Узбекистане, благо, здесь отличные хоккейные традиции. Мы готовы делиться программой «Красная Машина» со всеми, кто готов развивать хоккей. Уверены, что именно Ташкент может стать центром развития хоккея в Азии. И для этого здесь всё есть: инфраструктура, отличная арена, собран профессиональный менеджмент. Отрадно, что здесь на самом высоком уровне уделяется внимание хоккейным вопросам, а мы готовы помогать», — цитирует Шалаева пресс-служба ВХЛ.
Ранее вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался касательно возможного вступления «Хумо» в лигу.
Каменский: примем «Хумо» в КХЛ, если руководство клуба выполнит все требования
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