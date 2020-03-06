Проворов забил во втором матче подряд

В Филадельфии (Пенсильвания, США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимает «Каролина Харрикейнз». На момент написания новости завершился первый период, счёт 1:0 в пользу Филадельфии.
Единственную на данный момент шайбу в матче с передач Скотта Лотона и Дерека Гранта забросил российский защитник Иван Проворов. Этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне, всего на его счету 36 (13+23) очков. Проворов провёл за «Филадельфию» 67 матчей. Кроме того, Проворов забросил шайбу во втором матче подряд, ранее он отличился в матче с «Вашингтоном».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Проворов был выбрал «Флайерз» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим седьмым номером. В составе сборной России в 2017 году Проворов стал бронзовым призёром чемпионата мира.
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