Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Автомобилист». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Проворов забил во втором матче подряд

Проворов забил во втором матче подряд
Хоккей / НХЛ 0

В Филадельфии (Пенсильвания, США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимает «Каролина Харрикейнз». На момент написания новости завершился первый период, счёт 1:0 в пользу Филадельфии.

Единственную на данный момент шайбу в матче с передач Скотта Лотона и Дерека Гранта забросил российский защитник Иван Проворов. Этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне, всего на его счету 36 (13+23) очков. Проворов провёл за «Филадельфию» 67 матчей. Кроме того, Проворов забросил шайбу во втором матче подряд, ранее он отличился в матче с «Вашингтоном».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Проворов был выбрал «Флайерз» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим седьмым номером. В составе сборной России в 2017 году Проворов стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Больше Проворова за первые четыре сезона в НХЛ забивали только шесть защитников из Европы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020