Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 марта 2020 года

5 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Вашингтоном», обновил личный рекорд по голевым передачам в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне на счету Артемия уже 61 результативная передача, тогда как в прошлом сезоне он ассистировал партнёрам 59 раз.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 705 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708. Одноклубник Овечкина Илья Ковальчук забросил первую шайбу в карьере за «Кэпиталз». Также на его счету две результативные передачи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне. Нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 20 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями. На его счету драка с Ши Уэбером.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 32 из 32 100,0 4:0 Самсонов «Вашингтон» 33 из 39 84,6 5:6 ОТ Георгиев «Рейнджерс» 29 из 34 85,3 6:5 ОТ Худобин «Даллас» 30 из 32 93,8 0:2 Варламов «Айлендерс» 25 из 29 86,2 3:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Малкин (н) «Питтсбург» 0+2 0 2 4 0 0 54% 16.56 Кучеров (н) «Тампа» 1+1 +2 0 2 0 0 - 15.40 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 2 3 0 1 - 18.32 Овечкин (н) «Вашингтон» 2+0 -1 0 5 3 0 - 14.49 Ковальчук (н) «Вашингтон» 1+2 +3 0 4 0 0 - 14.06 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -3 0 3 0 0 44% 14.38 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+3 +2 0 3 0 0 - 27.02 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+2 +1 2 3 0 0 - 20.51 Свечников (н) «Каролина» 0+0 -1 0 2 2 0 - 17.03 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 0 1 0 - 14.55 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 0 5 1 1 - 16.42 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 2 1 0 100% 09.59 Зайцев (з) «Оттава» 0+1 +2 0 4 4 2 - 23.37 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 1 1 - 19.17 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 5 0 2 1 - 20.41 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 +3 0 3 3 2 - 21.53

Сергачёв подрался с Уэбером в матче «Тампа» — «Монреаль». Видео