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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

5 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Вашингтоном», обновил личный рекорд по голевым передачам в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне на счету Артемия уже 61 результативная передача, тогда как в прошлом сезоне он ассистировал партнёрам 59 раз.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 705 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708. Одноклубник Овечкина Илья Ковальчук забросил первую шайбу в карьере за «Кэпиталз». Также на его счету две результативные передачи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне. Нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 20 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями. На его счету драка с Ши Уэбером.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»32 из 32100,04:0
Самсонов«Вашингтон»33 из 3984,65:6 ОТ
Георгиев«Рейнджерс»29 из 3485,36:5 ОТ
Худобин«Даллас»30 из 3293,80:2
Варламов«Айлендерс»25 из 2986,23:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+20240054%16.56
Кучеров (н)«Тампа»1+1+20200-15.40
Дадонов (н)«Флорида»0+002301-18.32
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0-10530-14.49
Ковальчук (н)«Вашингтон»1+2+30400-14.06
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-3030044%14.38
Панарин (н)«Рейнджерс»0+3+20300-27.02
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+2+12300-20.51
Свечников (н)«Каролина»0+0-10220-17.03
Гурьянов (н)«Даллас»0+000010-14.55
Радулов (н)«Даллас»0+000511-16.42
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+000210100%09.59
Зайцев (з)«Оттава»0+1+20442-23.37
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10111-19.17
Сергачёв (з)«Тампа»0+005021-20.41
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+30332-21.53
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