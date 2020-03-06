Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 марта 2020 года

5 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Вашингтоном», обновил личный рекорд по голевым передачам в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне на счету Артемия уже 61 результативная передача, тогда как в прошлом сезоне он ассистировал партнёрам 59 раз.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 705 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708. Одноклубник Овечкина Илья Ковальчук забросил первую шайбу в карьере за «Кэпиталз». Также на его счету две результативные передачи.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне. Нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 20 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями. На его счету драка с Ши Уэбером.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|32 из 32
|100,0
|4:0
|Самсонов
|«Вашингтон»
|33 из 39
|84,6
|5:6 ОТ
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|29 из 34
|85,3
|6:5 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|30 из 32
|93,8
|0:2
|Варламов
|«Айлендерс»
|25 из 29
|86,2
|3:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|0
|2
|4
|0
|0
|54%
|16.56
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|+2
|0
|2
|0
|0
|-
|15.40
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|2
|3
|0
|1
|-
|18.32
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|-1
|0
|5
|3
|0
|-
|14.49
|Ковальчук (н)
|«Вашингтон»
|1+2
|+3
|0
|4
|0
|0
|-
|14.06
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-3
|0
|3
|0
|0
|44%
|14.38
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+3
|+2
|0
|3
|0
|0
|-
|27.02
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+1
|2
|3
|0
|0
|-
|20.51
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|0
|-
|17.03
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|14.55
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|5
|1
|1
|-
|16.42
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|100%
|09.59
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|+2
|0
|4
|4
|2
|-
|23.37
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|19.17
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|5
|0
|2
|1
|-
|20.41
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+3
|0
|3
|3
|2
|-
|21.53
- 6 марта 2020
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12:01
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11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:00
-
07:31
-
07:27
-
07:17
-
07:12
-
07:00
-
06:55
-
06:46
-
06:46
-
06:35
-
06:31
-
06:29
-
06:18
-
06:13
-
06:13
-
06:02
-
05:55
-
05:47
-
05:40
-
05:28
-
05:18
-
04:53