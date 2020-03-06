Шестёркин, получивший травму в аварии, может сыграть с «Нью-Джерси»

Обозреватель The New York Post Бретт Циргалис сообщил, что, по словам наставника «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвида Куинна, голкипер команды Игорь Шестёркин оправился от травмы, которую он получил в ДТП, и может сыграть уже в ближайшем матче.



«Куинн сказал, что сегодня Шестёркин выглядит хорошо и есть шанс, что он может сыграть уже завтра», — написал Циргалис на своей странице в «Твиттере».

24 февраля Шестёркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Машина, которая ехала перед ними, внезапно развернулась на 180 градусов. Российские игроки избежали тяжёлых повреждений благодаря ремням безопасности, но Шестёркин сломал ребро.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 24-летний Шестёркин принял участие в 10 матчах, одержав девять побед. В среднем россиянин отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.