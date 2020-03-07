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И. Воробьёв: позиционная ошибка стоила «Металлургу» матча

И. Воробьёв: позиционная ошибка стоила «Металлургу» матча
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги проигранного матча с казахстанским «Барысом» (0:2, 1-3 в серии).

«Совершили в обороне позиционную ошибку в первом периоде, что нам, в принципе, стоило игры. Потом как ни старались, не смогли забить, а соперник ещё и на контратаке поймал. Нам не хватает завершающего броска, который всё мог бы развернуть в другую сторону.

Почему не стали менять состав? Мы в семь защитников хотели играть, верим в ребят. Мы не считаем, что мы хуже соперника играли в прошлом матче. Хотели этим составом показать, что мы верим в ребят.

Есть ли шансы подобрать ключи к Паскуале в следующем матче? Шансы всегда есть», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

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Бессилие в атаке, ошибки в обороне, не работающее большинство. С такой игрой в плей-офф делать нечего.
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