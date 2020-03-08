Сергачёв отыграл больше 28 минут с «Бостоном», в первом периоде травмировался Хедман
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Первой звездой матча стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, который забил гол и сделал результативную передачу. Михаил провёл на льду практически половину матча, получив 28 минут и 19 секунд игрового времени, что стало лучшим результатом в обеих командах.
Это связано с тем, что ведущий защитник «молний» Виктор Хедман получил травму в первом периоде и провёл большую часть матча на скамейке. Во втором периоде шведский защитник сыграл две смены, после чего уже не смог выходить на лёд.
Сергачёв и Василевский стали звёздами матча «Бостон» — «Тампа»
Читайте также
- 8 марта 2020
-
08:10
-
08:00
-
07:54
-
07:31
-
06:52
-
06:13
-
05:51
-
05:35
-
04:26
-
04:00
-
03:42
-
02:37
-
02:14
-
01:55
-
00:48
-
00:00
- 7 марта 2020
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:38
-
23:37
-
23:20
-
22:50
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:15
-
22:09
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:27
-
20:51
-
20:46
-
20:24
Партнерский контент