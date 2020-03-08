Сергачёв отыграл больше 28 минут с «Бостоном», в первом периоде травмировался Хедман

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Первой звездой матча стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, который забил гол и сделал результативную передачу. Михаил провёл на льду практически половину матча, получив 28 минут и 19 секунд игрового времени, что стало лучшим результатом в обеих командах.

Это связано с тем, что ведущий защитник «молний» Виктор Хедман получил травму в первом периоде и провёл большую часть матча на скамейке. Во втором периоде шведский защитник сыграл две смены, после чего уже не смог выходить на лёд.