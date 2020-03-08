Луонго стал первым игроком в истории «Флориды», чей номер вывели из обращения

«Флорида Пантерз» вывел из обращения первый номер, который принадлежал бывшему вратарю команды Роберто Луонго. Церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (4:1). Игроки «Пантерз» надели свитера с фамилией Луонго.

Он стал первым игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения. 40-летний канадец прошлым летом объявил о завершении карьеры. Он провёл 20 сезонов в НХЛ, из которых 11 — за «Флориду».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

За карьеру в НХЛ Луонго выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер Кэнакс» и «Флориду». В 1044 матчах (второй показатель в истории среди вратарей) одержал 489 побед (третий результат в истории).