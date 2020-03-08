Женский ЧМ-2021 по хоккею вместо России может провести Канада

Международная федерация хоккея может передать право проведения женского чемпионата мира 2021 года Канаде, информирует CBC.

По планам, в Канаде должен пройти женский ЧМ-2020, однако турнир был отменён из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об отмене было принято на телеконференции в субботу. Отмена чемпионата предложена правительством штата Новая Шотландия и была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией. Женский чемпионат мира 2020 года должен был состояться в Галифаксе и Труро и стартовать 31 марта.

ИИХФ на конгрессе организации в этом году должна была официально утвердить Уфу в качестве места проведения международного первенства среди женщин 2021 года. В год Олимпийских игр чемпионат мира не проводится, ближайшие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году. Теперь же ЖЧМ-2021 может быть передан Канаде, а Уфа в таком случае может принять турнир в 2023 году.