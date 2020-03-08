«Автомобилист» впервые повёл в матче с «Сибирью» в этом плей-офф

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимает «Автомобилист» (0:1, идёт второй период).

Гости открыли счёт в матче на старте второго периода усилиями Георгия Белоусова. Прошла у гостей атака «два в два», Белоусов взял игру на себя, первый бросок был блокирован защитником Константином Алексеевым, но повторный бросок с неудобной руки стал голевым. Результативная передача в активе Павла Дацюка.

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Примечательно, что команда Андрея Мартемьянова впервые повела в счёте в этом плей-офф. В первых двух матчах противостояния уральцы не забросили ни одной шайбы, а в третьем матче трижды уступали в ходе встречи.