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«Автомобилист» впервые повёл в матче с «Сибирью» в этом плей-офф

«Автомобилист» впервые повёл в матче с «Сибирью» в этом плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Сибирь» принимает «Автомобилист» (0:1, идёт второй период).

Гости открыли счёт в матче на старте второго периода усилиями Георгия Белоусова. Прошла у гостей атака «два в два», Белоусов взял игру на себя, первый бросок был блокирован защитником Константином Алексеевым, но повторный бросок с неудобной руки стал голевым. Результативная передача в активе Павла Дацюка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что команда Андрея Мартемьянова впервые повела в счёте в этом плей-офф. В первых двух матчах противостояния уральцы не забросили ни одной шайбы, а в третьем матче трижды уступали в ходе встречи.

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