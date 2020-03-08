Секстон: соперник может быть сильнее нас, но мы должны показать всё, на что способны

Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче 1/4 финала Восточной конференции КХЛ с новосибирской «Сибирью» (5:1).



«Очень хорошая игра для нашей команды. Забили первый гол, что было очень важно для нападения. Предыдущие три матча мы вынуждены были отыгрываться, а когда наша команда ведёт в счёте, то мы можем играть в свой хоккей. Хорошее начало матча предопределило его ход, мы здорово действовали все 60 минут.



Что изменилось по сравнению с другими матчами серии? Многое. В предыдущих матчах мы имели намного больше моментов, бросков, но мы никак не могли забить. Третий матч был уже более равным, но мы дважды проиграли в этой серии в овертаймах, где всё может случиться. Сегодня мы забили первыми и имели возможность делать на льду то, что нам удобно.



Психологическое давление? Оно было, потому что мы проигрывали 0-3 в серии. Но мы понимали, что можем играть лучше, если будем действовать в своём ключе. Сегодня мы сыграли лучше соперника. Только один клуб в истории КХЛ выходил в следующий раунд, отыгравшись с 0-3? Что ж, хорошо. Мы думаем только об одном матче, следующем. Для нас важна только каждая следующая игра — о матчах номер шесть или семь мы просто не думаем. Соперник, конечно, может переиграть нас, может оказаться сильнее. Но мы обязаны показать всё, на что способны.



Мой гол с Холландом? Он сыграл просто великолепно. Я отдал ему в начале атаки, а потом он перекинул шайбу на неудобную сторону и отдал мне обратный пас — ворота были уже пустыми, когда я бросал. Классно, технично сыграно. Меня поменяли местами с Мэйсеком? Да, нас поменяли, хотя у него был великолепный сезон. Но нападение наше не работало, поэтому нужны были перемены. Нужно было сохранить креативность. Тренерский штаб просил нагружать Сятери побольше. Бросали издали много, набрасывали на пятачок. Это было важно и это сработало», — передаёт слова Секстона корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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