Крикунов: «Динамо» проспало первые 10 минут, двух голов не хватило для победы

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал проигрыш своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (2:3).

«Мы проспали первые 10 минут, пропустили два гола. Потом долго выходили из этой ситуации. В третьем периоде играли нормально, но двух голов не хватило. Играть надо с самого начала. Разделить пару защитников Лямин – Миронов? У нас все, кто был, были на льду.

В большинстве нам не всегда хватает решающего гола. Чуть-чуть времени не хватает, где-то соперник играет по-другому, побыстрее накатывается. Всё вместе. Оба матча у нас за лавкой находятся девушки в коротких платьях? Не знаю, что они там делают, я их не видел. У меня передо мной 20 человек моих игроков, мне бы за ними успеть посмотреть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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