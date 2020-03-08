Билялов — о серии с «Нефтехимиком»: «Ак Барс» очень серьёзно отнёсся к сопернику

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и во всей серии с нижнекамским «Нефтехимиком».



«Серия получилась очень непростой, у «Нефтехимика» молодые, бегущие форварды, которые летели на наши ворота. Много силовых приёмов, стыков, была настоящая заруба. Было видно, что Нижнекамск тоже очень хотел выиграть серию. Мы хорошо сыграли, выстояли, хотя в некоторые моменты соперник серьёзно нас прижимал. Во многом за счёт этого мы победили. Мы очень серьёзно отнеслись к сопернику, были сплочённой командой, все ребята – молодчики», — приводит слова Билялова официальный сайт КХЛ.



«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию с «Нефтехимиком» — 4-0.

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