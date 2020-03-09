Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 8 марта 2020 года

8 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда. В двух парах определились победители серий.



«Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился крупной победой гостей – 1:5. Подопечные Николая Заварухина ведут в серии со счётом 3-1. Следующий матч пройдёт 10 марта в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

Нижнекамский «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс» и уступил — 0:1. Единственную шайбу в матче на 26-й минуте забросил Станислав Галиев. Казанцы выиграли серию с сухим счётом 4-0.

«Спартак» в четвёртом матче серии плей-офф с московским «Динамо» одержал победу — 3:2. После игры хоккеисты устроили массовую драку. Счёт в противостоянии сравнялся — 2-2. Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».

Нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА. Матч закончился победой действующих обладателей Кубка Гагарина — 3:2 ОТ. «Армейцы» выиграли серию — 4-0.