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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 8 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 8 марта 2020 года
Хоккей / КХЛ 0

8 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда. В двух парах определились победители серий.

«Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился крупной победой гостей – 1:5. Подопечные Николая Заварухина ведут в серии со счётом 3-1. Следующий матч пройдёт 10 марта в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Белоусов (Дацюк, Трямкин) – 20:57' (5x5)   0:2 Дацюк (Голышев, Мамкин) – 26:07' (5x5)   0:3 Холланд (Мэйсек, Секстон) – 26:45' (5x4)   1:3 Романцев (Руохомаа, Йокипакка) – 36:46' (5x4)   1:4 Секстон (Холланд) – 40:30' (5x5)   1:5 Березин (Кучерявенко) – 55:02' (5x5)

Нижнекамский «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс» и уступил — 0:1. Единственную шайбу в матче на 26-й минуте забросил Станислав Галиев. Казанцы выиграли серию с сухим счётом 4-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Рукавишников, Фрэттин) – 26:30' (5x5)

«Спартак» в четвёртом матче серии плей-офф с московским «Динамо» одержал победу — 3:2. После игры хоккеисты устроили массовую драку. Счёт в противостоянии сравнялся — 2-2. Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Фёдоров (Зубов, Ганзл) – 10:33' (5x4)   2:0 Зубов (Даугавиньш, Тришин) – 12:20' (5x5)   3:0 Даугавиньш (Зубов, Фёдоров) – 34:23' (5x4)   3:1 Шипачёв (Хиетанен, Чайковски) – 43:03' (5x4)   3:2 Петерссон – 59:41' (6x5)

Нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА. Матч закончился победой действующих обладателей Кубка Гагарина — 3:2 ОТ. «Армейцы» выиграли серию — 4-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Дженовей (Шенфельд, Жафяров) – 38:37' (5x5)   2:0 Шрёдер (Жафяров, Шенфельд) – 42:12' (5x4)   2:1 Робинсон (Окулов) – 46:08' (5x5)   2:2 Шалунов (Мамин, Марченко) – 57:15' (5x5)   2:3 Капризов (Вей, Слепышев) – 62:02' (5x4)
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