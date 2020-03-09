Бойд: победи «Магнитка» в третьем матче, неизвестно, как бы решилась судьба нашей пары

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2). Казахстанский клуб выиграл противостояние — 4-1.
«Хорошая серия, мы почти во всех матчах сыграли строго по плану, не отходя от своего хоккея. Это было сложно, не нужно смотреть на счёт 4-1, он не отражает реальной силы соперника. «Металлург» — очень мощная команда, у которой в составе много талантливых хоккеистов, бьющихся до конца. Сегодня две быстрые шайбы нас немного расслабили, но соперник быстро привёл в чувство. Какой матч серии был самым сложным? Да каждый из них, причём каждый по-своему. Первый матч всегда сложный, важно начать с победы. Во втором они нас полностью переиграли и были сильнее. Скажу, что очень важной была победа на их льду в овертайме. Победи они тогда, неизвестно, как бы решилась судьба нашей пары», — приводит слова Бойда официальный сайт КХЛ.
- 9 марта 2020
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