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Юрзинов-мл. — о работе с «Трактором»: откровенно говоря, думал, что будет проще

Юрзинов-мл. — о работе с «Трактором»: откровенно говоря, думал, что будет проще
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги сезона.

«Понятно, что результат «Трактора» в этом сезоне никого не устраивает. Когда я пришёл в команду четыре месяца назад, я, откровенно говоря, думал, что будет проще. Мы с тренерами исправляли одни ошибки, но тут же появлялись другие. Пробовали новые сочетания, но не всё получилось. Ребята старались проявить себя, однако не хватало стабильности, и первая пятёрка не получала полноценной поддержки. Руководство «Трактора» помогало, клуб пытался усилиться перед Новым годом, до дедлайна вели переговоры с несколькими игроками, но, к сожалению, они не пополнили состав «Трактора».

Сложностей хватало – психологическое состояние, организация игры, нестабильная игра вратарей, тяжёлые соперники в ноябре. Я бы хотел отметить всех, кто работал в тренерском штабе. Мы проделали большой объём работы. Да, не всё получилось так, как мы хотели. Но к концу сезона «Трактор» уже выглядел командой, и важно, что нас продолжали поддерживать болельщики. Мы проводили хорошие, яркие матчи – трижды в чемпионате обыграли «Металлург», также побеждали «Авангард», «Салават Юлаев». Хоккеистам стало проще играть и психологически они стали увереннее. Однако основное время было утеряно в ноябре-декабре.

В концовке решили пригласить ребят из «Челмета», дали им возможность проявить себя. Так что мы заложили хороший фундамент для «Трактора», и у клуба хорошее будущее. Сейчас всё будет детально проанализировано и исправлены те ошибки, которые были сделаны», — цитирует Юрзинова пресс-служба КХЛ.

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