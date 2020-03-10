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Илья Ежов подпишет новый контракт с «Витязем»

Илья Ежов подпишет новый контракт с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Илья Ежов продолжит выступать за подольский «Витязь». Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат новое двухлетнее соглашение. Нынешний контракт 33-летнего хоккеиста заканчивается 30 апреля 2020 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Ежов принял участие в 44 матчах, одержав 17 побед из которых две — «на ноль». В среднем Ежов отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,56. В текущем плей-офф Ежов провёл четыре встречи, где отражал 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,99.

Ранее Ежов в Континентальной хоккейной лиге защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады» и петербургского СКА.

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