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Домашние игры «Коламбуса» из-за угрозы коронавируса могут пройти без зрителей

Домашние игры «Коламбуса» из-за угрозы коронавируса могут пройти без зрителей
Хоккей / НХЛ 0

Губернатор штата Огайо Майк Девайн объявил чрезвычайное положение в штате и рекомендовал отменить занятия в учебных заведениях, а также запретить болельщикам посещать спортивные мероприятия.

Это заявление напрямую коснулось команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс». В руководстве клуба ответили на запреты Девайна, заявив, что система вентиляции на Nationwide Arena циркулирует воздух достаточно быстро, чтобы свести к минимуму риск для болельщиков. Губернатор сказал, что он перенаправил ответ руководства «Коламбуса» специалистам здравоохранения, чтобы получить их совет для принятия дальнейших действий.

«Это не то, о чём кому-то нравится говорить. Мне, конечно, не нравится говорить об этом, равно как и представлять спортивные события без зрителей», — рассказал Девайн.

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