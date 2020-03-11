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Марьямяки: фанаты «Йокерита» шесть лет ждали серии со СКА. Надеюсь, судьи дадут поиграть

Марьямяки: фанаты «Йокерита» шесть лет ждали серии со СКА. Надеюсь, судьи дадут поиграть
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранного матча и серии с «Локомотивом» (5:1, 4-2).

«Спасибо Майклу Пелино и «Локомотиву» за игру. Мы не смогли выиграть в четвёртом и пятом матчах, но сегодня у нас получилось. Мы были готовы, хотя и получили в первом периоде четыре удаления. Думаю, мы сегодня показали великолепный хоккей, и дальше прошла лучшая команда.

Наши фанаты шесть лет ждали, что мы сыграем против СКА в плей-офф. У нас будет несколько дней отдыха, и потом начинаем готовиться к следующей серии.

Мы не думаем о том, получится ли перенести нашу игру против «Локомотива» на СКА. Конечно, у нас разные площадки, но «джокеры» голодны. Хотим, чтобы судьи дали нам поиграть», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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