Марьямяки: фанаты «Йокерита» шесть лет ждали серии со СКА. Надеюсь, судьи дадут поиграть

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранного матча и серии с «Локомотивом» (5:1, 4-2).
«Спасибо Майклу Пелино и «Локомотиву» за игру. Мы не смогли выиграть в четвёртом и пятом матчах, но сегодня у нас получилось. Мы были готовы, хотя и получили в первом периоде четыре удаления. Думаю, мы сегодня показали великолепный хоккей, и дальше прошла лучшая команда.
Наши фанаты шесть лет ждали, что мы сыграем против СКА в плей-офф. У нас будет несколько дней отдыха, и потом начинаем готовиться к следующей серии.
Мы не думаем о том, получится ли перенести нашу игру против «Локомотива» на СКА. Конечно, у нас разные площадки, но «джокеры» голодны. Хотим, чтобы судьи дали нам поиграть», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 11 марта 2020
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