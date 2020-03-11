Емелин: печально заканчивать сезон на такой ноте. Игра могла пойти в любую сторону

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин после поражения в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4) подвёл итоги сезона.



«Провели неплохо регулярный чемпионат — закончили на третьем месте. Были и спады, и подъёмы, было много травм. Печально заканчивать сезон на такой ноте, выбыть в первом раунде. Каждый матч играли на сто процентов, и игра могла пойти как в одну, так и в другую сторону. Тяжело выделить конкретный переломный момент. Игра в неравных составах играла большую роль. В начале у нас было всё неплохо с большинством, но ближе к концу серии оно разладилось, не смогли забить ни одной шайбы, но в меньшинстве пропустили. В этой серии также не хватало скорости, мы проиграли в этом компоненте», — цитирует Емелина официальный сайт КХЛ.

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