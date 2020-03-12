«Барыс» проведёт домашние матчи второго раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» без зрителей

Из-за угрозы распространения коронавируса «Барыс» проведёт домашние матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» в Нур-Султане без зрителей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.

«В целях недопущения ввоза инфекции с 13 марта запрет проведения массовых мероприятий — праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других. Усилен санитарно-дезинсекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения — ЦОНы, коммунальные хозяйства, пищевой промышленности, торговли, рынках, общественного питания, вокзалах, аэропортах и гостиницах

Игры не отменяются, посещения зрителей не будет. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас», — цитирует Тугжанова Vesti.kz.