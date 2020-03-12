Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» проведёт домашние матчи второго раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» без зрителей

«Барыс» проведёт домашние матчи второго раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» без зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Из-за угрозы распространения коронавируса «Барыс» проведёт домашние матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» в Нур-Султане без зрителей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.

«В целях недопущения ввоза инфекции с 13 марта запрет проведения массовых мероприятий — праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других. Усилен санитарно-дезинсекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения — ЦОНы, коммунальные хозяйства, пищевой промышленности, торговли, рынках, общественного питания, вокзалах, аэропортах и гостиницах

Игры не отменяются, посещения зрителей не будет. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас», — цитирует Тугжанова Vesti.kz.

Серия «Барыс» — «Сибирь» стартует 17 марта, первое «зелёное дерби» — 18 марта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020