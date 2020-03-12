Ситуация с остановкой хоккейных чемпионатов из-за коронавируса на данный момент

Сегодня, 12 марта, из-за угрозы распространения коронавируса были завершены чемпионаты двух высших лиг Швейцарии. В телеграм-канале «Эпицентр» изложена полная ситуация с остановкой хоккейных чемпионатов из-за коронавируса на текущий момент.
Австрия/Италия — отмена сезона
Чехия — до 29 марта отложены игры плей-офф
Дания — плей-офф отложен
Финляндия — 12 марта последние игры регулярки, плей-офф пока под вопросом
Франция — остановка плей-офф до 17 марта
Германия — отмена сезона
Великобритания — игры 13 марта, пока власти страны разрешают играть без зрителей
Венгрия/Румыния — отмена сезона
Норвегия — отмена сезона
Польша — отмена сезона
Россия/КХЛ — матчи плей-офф пройдут без зрителей в Москве и, возможно, в Казани; участие «Барыса» под вопросом
Швейцария — отмена сезона
Словения — отмена сезона
Словакия — отмена сезона
Швеция — 12 марта пройдут последние матчи чемпионата без зрителей, плей-офф под вопросом
NCAA — отмена сезона
НХЛ/АХЛ — решение будет принято 12 марта, высока вероятность паузы в сезоне.
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