Ситуация с остановкой хоккейных чемпионатов из-за коронавируса на данный момент

Сегодня, 12 марта, из-за угрозы распространения коронавируса были завершены чемпионаты двух высших лиг Швейцарии. В телеграм-канале «Эпицентр» изложена полная ситуация с остановкой хоккейных чемпионатов из-за коронавируса на текущий момент.

Австрия/Италия — отмена сезона

Чехия — до 29 марта отложены игры плей-офф

Дания — плей-офф отложен

Финляндия — 12 марта последние игры регулярки, плей-офф пока под вопросом

Франция — остановка плей-офф до 17 марта

Германия — отмена сезона

Великобритания — игры 13 марта, пока власти страны разрешают играть без зрителей

Венгрия/Румыния — отмена сезона

Норвегия — отмена сезона

Польша — отмена сезона

Россия/КХЛ — матчи плей-офф пройдут без зрителей в Москве и, возможно, в Казани; участие «Барыса» под вопросом

Швейцария — отмена сезона

Словения — отмена сезона

Словакия — отмена сезона

Швеция — 12 марта пройдут последние матчи чемпионата без зрителей, плей-офф под вопросом

NCAA — отмена сезона

НХЛ/АХЛ — решение будет принято 12 марта, высока вероятность паузы в сезоне.