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Международной федерации хоккея рекомендовано отменить ЧМ-2020

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Международной федерации хоккея рекомендовано отменить ЧМ-2020
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

ИИХФ получила рекомендацию отменить чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, сообщает АР. Согласно источника, рекомендация будет принята членами ИИХФ во время голосования о дальнейшем статусе турнира.

Рекомендация появилась после того, как президент США Дональд Трамп ввёл ограничение на поездки из Европы из-за коронавируса, что привело к неопределённости относительно участия в ЧМ-2020 игроков НХЛ. Традиционно, хоккеисты из НХЛ составляют значительную часть составов национальных сборных, являясь их лидерами.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.

АХЛ, CHL и USHL приостановили чемпионаты
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