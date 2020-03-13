Международной федерации хоккея рекомендовано отменить ЧМ-2020
ИИХФ получила рекомендацию отменить чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, сообщает АР. Согласно источника, рекомендация будет принята членами ИИХФ во время голосования о дальнейшем статусе турнира.
Рекомендация появилась после того, как президент США Дональд Трамп ввёл ограничение на поездки из Европы из-за коронавируса, что привело к неопределённости относительно участия в ЧМ-2020 игроков НХЛ. Традиционно, хоккеисты из НХЛ составляют значительную часть составов национальных сборных, являясь их лидерами.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.
АХЛ, CHL и USHL приостановили чемпионаты
Читайте также
- 13 марта 2020
-
05:23
- 12 марта 2020
-
17:40
-
17:22
-
15:06
-
14:45
-
07:40
- 11 марта 2020
-
11:25
- 10 марта 2020
-
12:25
-
09:04
- 9 марта 2020
-
12:51
-
11:43
- 8 марта 2020
-
09:00
- 5 марта 2020
-
12:03
- 4 марта 2020
-
21:04
-
18:28
-
13:12
-
12:15
- 2 марта 2020
-
16:53
-
12:48
- 29 февраля 2020
-
21:33
-
17:11
- 28 февраля 2020
-
18:49
-
13:10
- 27 февраля 2020
-
18:41
- 26 февраля 2020
-
20:18
-
13:00
-
10:20
- 25 февраля 2020
-
23:47
- 18 февраля 2020
-
19:36
-
13:10
- 17 февраля 2020
-
18:17
- 13 февраля 2020
-
15:30
- 11 февраля 2020
-
15:42
- 10 февраля 2020
-
12:37
- 8 февраля 2020
-
19:50
Партнерский контент