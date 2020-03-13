Международной федерации хоккея рекомендовано отменить ЧМ-2020

ИИХФ получила рекомендацию отменить чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, сообщает АР. Согласно источника, рекомендация будет принята членами ИИХФ во время голосования о дальнейшем статусе турнира.

Рекомендация появилась после того, как президент США Дональд Трамп ввёл ограничение на поездки из Европы из-за коронавируса, что привело к неопределённости относительно участия в ЧМ-2020 игроков НХЛ. Традиционно, хоккеисты из НХЛ составляют значительную часть составов национальных сборных, являясь их лидерами.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.