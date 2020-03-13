Итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2. Эта серия завершила программу первого раунда Кубка Гагарина.
«Чемпионат» подводит итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ, который проводится на портале. За один угаданный исход в первом раунде прогнозисты получили два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба ведётся в общем зачёте и между дивизионами.
Лидерство в дивизионе «Бриллиант» захватили Наталья Кларк и Дарья Миронова (по 17 очков), в дивизионе «Песочный» лидируют Михаил Зислис и Михаил Захаров (по 15 очков), дивизион «Чемпионат» возглавляет Иван Богун (17 баллов), а в дивизионе «Эксперты и Ерыкалов» первым идёт Руслан Васильев (15 очков). Таким образом, лидерство в общем зачёте делят Кларк, Миронова и Богун.
Общий зачёт, места 1-16
Общий зачёт, места 17-32
Дивизион «Бриллиант»
Дивизион «Песочный»
Дивизион «Чемпионат»
Дивизион «Эксперты и Ерыкалов»
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