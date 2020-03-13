Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2. Эта серия завершила программу первого раунда Кубка Гагарина.

«Чемпионат» подводит итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ, который проводится на портале. За один угаданный исход в первом раунде прогнозисты получили два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба ведётся в общем зачёте и между дивизионами.

Лидерство в дивизионе «Бриллиант» захватили Наталья Кларк и Дарья Миронова (по 17 очков), в дивизионе «Песочный» лидируют Михаил Зислис и Михаил Захаров (по 15 очков), дивизион «Чемпионат» возглавляет Иван Богун (17 баллов), а в дивизионе «Эксперты и Ерыкалов» первым идёт Руслан Васильев (15 очков). Таким образом, лидерство в общем зачёте делят Кларк, Миронова и Богун.

Общий зачёт, места 1-16

Общий зачёт, места 1-16

Общий зачёт, места 17-32

Общий зачёт, места 17-32

Дивизион «Бриллиант»

Дивизион «Бриллиант»

Дивизион «Песочный»

Дивизион «Песочный»

Дивизион «Чемпионат»

Дивизион «Чемпионат»

Дивизион «Эксперты и Ерыкалов»

Дивизион «Эксперты и Ерыкалов»

Сенсации будут? Надежда только на «Сибирь» и «Спартак». Прогнозы на плей-офф КХЛ
Очередная серия «Предсказамуса» от известных экспертов и журналистов. В Кубке Гагарина стартуют ещё четыре пары.
Все верят в СКА и отправляют «Салават» в отпуск. Прогнозы на плей-офф КХЛ
Предсказамус возвращается! На очереди первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020