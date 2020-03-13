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КХЛ проводит консультации с клубами о вариантах проведения второго раунда плей-офф

КХЛ проводит консультации с клубами о вариантах проведения второго раунда плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига ответила «Чемпионату» на запрос об изменении формата плей-офф.

«Лига проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами о вариантах проведения матчей второго раунда плей-офф. В случае изменений в формате проведения матчей Лига сообщит об этом дополнительно. При принятии решения КХЛ будет придерживаться законодательства стран, участвующих в чемпионате команд», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Сегодня, 13 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете по 30 апреля в городе массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек. Таким образом, домашние матчи СКА до конца нынешнего плей-офф КХЛ пройдут без зрителей.

Ранее стало известно, что в аналогичных условиях уже точно пройдут матчи «зелёного дерби» в Казани, оставшиеся домашние матчи «Йокерита» в плей-офф, а также домашние встречи «Барыса» в серии с «Сибирью». На матчах московского дерби между «Динамо» и ЦСКА не смогут присутствовать более 5000 зрителей, при этом существует вероятность, что допуск зрителей и вовсе будет запрещён. В настоящий момент ситуация с коронавирусом не затронула только домашние матчи «Сибири».

Домашние матчи СКА до конца нынешнего плей-офф КХЛ пройдут без зрителей
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