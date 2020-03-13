Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ: «Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи плей-офф без зрителей

КХЛ: «Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи плей-офф без зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала заявление, в котором сообщила, что казанский «Ак Барс» и казахстанский «Барыс» проведут домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото доступно на странице КХЛ в «Твиттере».

«Ак Барс» во втором раунде плей-офф начнёт «зелёное дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду. Матчи запланированы на 18 и 20 марта. Также Казань может принять пятую и седьмую игры серии, если до них дойдёт дело.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» переиграл магнитогорский «Металлург» (4-1). Серию с «Сибирью» клуб начнёт в Нур-Султане. Матчи запланированы на 17 и 19 марта. Также в Казахстане могут пройти пятая и седьмая встречи.

Ранее сообщалось, что все спортивные мероприятия в Казахстане отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Однако для «Барыса» искали возможность сделать исключение.

В Казахстане отменены все спортивные мероприятия. Для «Барыса» могут сделать исключение
«Один чихнул, и всё – понеслась душа в рай». Нужны ли в плей-офф КХЛ матчи без зрителей?
Или всё же стоит приостановить сезон по примеру других лиг? Отвечают эксперты.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020