КХЛ: «Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи плей-офф без зрителей

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала заявление, в котором сообщила, что казанский «Ак Барс» и казахстанский «Барыс» проведут домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Фото доступно на странице КХЛ в «Твиттере».
«Ак Барс» во втором раунде плей-офф начнёт «зелёное дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду. Матчи запланированы на 18 и 20 марта. Также Казань может принять пятую и седьмую игры серии, если до них дойдёт дело.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» переиграл магнитогорский «Металлург» (4-1). Серию с «Сибирью» клуб начнёт в Нур-Султане. Матчи запланированы на 17 и 19 марта. Также в Казахстане могут пройти пятая и седьмая встречи.
Ранее сообщалось, что все спортивные мероприятия в Казахстане отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Однако для «Барыса» искали возможность сделать исключение.
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