Iltalehti: КХЛ показывает, что не будет становиться на колени перед коронавирусом, как НХЛ

Финское издание Iltalehti прокомментировало решение Континентальной хоккейной лиги не приостанавливать плей-офф из-за распространения коронавируса.
«Согласно официальным сообщениям, в России выявлено 34 случая заболевания коронавирусом, два из которых были в Санкт-Петербурге. Но к этим цифрам, как и к любой информации из России, надо относиться с осторожностью. В пятницу вечером КХЛ не проявила никаких признаков того, что плей-офф будет приостановлен — матчи СКА и «Йокерита» пройдут без зрителей.
Почему КХЛ не хочет останавливаться? Дело не в деньгах, потому что доход от билетов для российских клубов не играет особой роли в бюджете. Дело в авторитете. КХЛ показывает, что она не будет становиться на колени перед коронавирусом, как НХЛ. Кубок Стэнли в нынешнем сезоне находится под вопросом, но КХЛ очень хочет разыграть Кубок Гагарина», — отмечает обозреватель издания Пекка Ялонен.
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