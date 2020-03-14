«Барыс»: тренировочные занятия проходят по графику. Ждём решения КХЛ и властей Казахстана

В казахстанском «Барысе» заявили, что команда готовится к серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью» в штатном режиме. В клубе ожидают развития ситуации с коронавирусом и ждут официальных заявлений властей страны и Континентальной хоккейной лиги.



«Тренировочные занятия «Барыса» проходят по графику и без каких-либо изменений. Мы внимательно следим за ситуацией, ждём решения со стороны КХЛ и республиканских властей Казахстана. Руководство хоккейного клуба «Барыс» постоянно на связи с руководством Континентальной лиги», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе команды из Нур-Султана.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» переиграл магнитогорский «Металлург» (4-1). Серию с «Сибирью» клуб должен начать в Нур-Султане. Матчи запланированы на 17 и 19 марта. Также в Казахстане могут пройти пятая и седьмая встречи.

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