Плей-офф КХЛ без зрителей – это печальное зрелище. Но шоу должно продолжаться!

Коронавирус огромными шагами идёт по планете и с каждым днём всё сильнее рушит привычный уклад жизни миллионов людей по всему миру. Зараза, родившаяся в Китае в конце прошлого года, за пару месяцев достигла масштабов глобальной катастрофы, и пока непонятно, когда ждать улучшения ситуации. Смертность от этого вируса не такая высокая (да и летальный исход в основном фиксируется у пожилых людей с ослабленным иммунитетом), но с каждым днём заболевает всё больше людей, и закрывать глаза на такое быстрое распространение «чумы 2020 года» никак нельзя.

Ещё несколько недель назад казалось, что мировой спорт сможет справиться с коронавирусом без тяжёлых потерь. Но появились первые случаи заболевших спортсменов в Европе и США, что послужило сигналом к немедленной приостановке крупнейших соревнований. НБА, НХЛ, Лига Чемпионов УЕФА, Лига Европы, клубные футбольные и хоккейные чемпионаты уже на паузе. Не за горами объявление об отмене ЧМ-2020 по хоккею, переносе Евро – 2020 и Олимпийских Игр в Токио. В условиях объявленной пандемии и прямой угрозы жизни и здоровью людей по всему миру уже не до спорта.

«Рухнули прямо на льду». 100 лет назад игроков НХЛ срубила «испанка», она была хуже тюрьмы Вещь пострашнее коронавируса. Тогда игры не отменили, и все об этом пожалели. Больных хоккеистов уносили со льда на руках.

Но в России распространение коронавируса пока, к счастью, не достигло таких размеров, как в Китае, Европе и Америке. По крайней мере, так можно утверждать, если верить официальным источникам. Есть заболевшие в Москве, Ленинградской области, единичные случаи инфицированных в других регионах. При этом большинство заболевших на территории России – граждане других государств, либо наши соотечественники, вернувшиеся из очаговых стран. Пока можно говорить, что Россия справляется с коронавирусом.

Поэтому в нашей стране спорт пока жив. Продолжается футбольный чемпионат, идёт плей-офф КХЛ. Но превентивные меры необходимы, и из-за этого матчи крупнейших российских соревнований практически повсеместно проходят без зрителей. Что такое футбол без трибун, многие из нас давно имеют представление, а вот хоккей без болельщиков – это что-то новенькое. На этой неделе «Динамо» и «Спартак» провели встречу плей-офф с пустыми трибунами, и практически единогласно это было признано ужасным зрелищем. Вероятнее всего, без болельщиков теперь должны пройти и все остальные игры Кубка Гагарина, и здесь возникает резонный вопрос. Нужен ли нам такой искусственный плей-офф и не стоит ли КХЛ по примеру других стран приостановить или вовсе отменить турнир?

«Один чихнул, и всё – понеслась душа в рай». Нужны ли в плей-офф КХЛ матчи без зрителей? Или всё же стоит приостановить сезон по примеру других лиг? Отвечают эксперты.

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Хотя бы потому что у нас, обычных жителей России (особенно провинциалов), пока складывается ощущение, что ситуация с коронавирусом излишне нагнетается и раздувается. У нас у каждого есть родные, друзья и знакомые, и я уверен, что у абсолютного большинства среди близких людей, к счастью, нет инфицированных. Панику и угрозу мы пока видим, в основном, в СМИ и по телевизору, но эпидемия пока не коснулась лично нас, и это притупляет восприятие опасности. Конечно, можно верить в очередной вселенский заговор, в то, что сложившееся положение дел выгодно кому-то сверху, но перестраховываться мы обязаны в любом случае. Пандемия – это не шутки.

Поэтому в России, где нет сильных вспышек болезни, и применяются предупреждающие меры. Отменяются или переносятся до лучших времён массовые мероприятия, ограничивается число людей, участвующих в спортивных соревнованиях. Это необходимые действия, который обязано применить государство. Оно не может контролировать количество людей на улицах или в метрополитенах, не запретит собираться толпам людей, но оно должно как-то отреагировать на угрозу массового проникновения коронавируса в нашу страну. Поэтому «Динамо» и «Спартак» и играли важнейший матч серии без зрителей. Здоровье людей дороже всего, и мы должны это адекватно воспринимать.

«Динамо» выступило с заявлением против проведения матчей плей-офф без болельщиков

При этом пока не последовало полного запрета на посещение людьми спортивных мероприятия. Есть ограничения на 5000 или 1000 зрителей, в зависимости от региона. Конечно, клубы могли выпустить в продажу ограниченное количество билетов, но как тогда быть с теми, кто уже успел приобрести заветные квитки (как в случае с тем же матчем «Динамо» — «Спартак»)? А что делать с владельцами абонементов, у которых есть приоритетное право на выкуп своих мест? Даже таких людей может набраться больше, чем 5000, и как тогда решать, кому проходить на стадион, а кому – смотреть хоккей дома? Чтобы избежать несправедливости и неравенства матчи и проходят без зрителей. Ну а, например, «Барысу», «Ак Барсу» и «Йокериту» уже и вовсе законодательно запрещено проводить игры с болельщиками.

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Всё идёт к тому, что полный запрет на посещение матчей КХЛ будет объявлен и на всей территории России, и тогда Кубок Гагарина, начиная со второго раунда, будет разыгрываться при пустых трибунах. Нужен ли нам такой хоккей?

Знаете, нужен! Да, это ужасное зрелище, имеющее мало общего с обычным розыгрышем плей-офф, но нам необходимо подстроиться под ситуацию. У КХЛ нет возможности сейчас взять паузу и перенести матчи хотя бы на апрель. Во-первых, многие арены не принадлежат клубам, и в условных мае-июне там уже запланированы другие мероприятия. Во-вторых, у многих игроков 30 апреля заканчиваются контракты со своими командами. Наконец, возможно ли сейчас просто распустить хоккеистов по домам, а через полтора месяца просто собрать их снова и, как ни в чём не бывало, продолжить плей-офф? Нет, это нереально.

Отменить сезон без объявления чемпиона, я считаю, тоже неправильно. Пока есть хоть какая-то возможность играть матчи, Кубок Гагарина должен продолжаться. Если бы плей-офф в КХЛ не успел стартовать, как в НХЛ или многих европейских лигах – это была бы одна история. Тогда можно было бы всё свернуть. Но сейчас, когда сыгран первый раунд, это будет нечестно по отношению к тем клубам, которые уже проделали огромную работу и хотят закончить её до конца. Нет уж, пусть и без зрителей, в тишине и в атмосфере товарищеских матчей, но давайте-ка продолжать шоу! Остановить этот сезон КХЛ должно только специальное распоряжение властей, но это точно не должно быть решение лиги, основанное на эмоциях. Конечно, хоккей для зрителей, но эти же зрители будут и у телеэкранов, а спортсмены постараются адаптироваться к новым условиям. Это форм-мажор, но его можно пережить без масштабных потерь.

«Хоккей и плей-офф пока есть. И это здорово». Как «Сибирь» готовится к серии с «Барысом» Новосибирск остаётся одним из тех городов, где нет запретов на массовые мероприятия.

Думается, что и в КХЛ не рассматривают возможности принудительной остановки сезона. Но коронавирус распространяется столь стремительно, что скоро весь спорт может быть забанен по решению государства. Так что лиге и клубам уже сейчас следует проработать варианты изменения формата оставшихся раундов. Можно закончить всё быстрее, чем к середине апреля.

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Вариантов тут, на самом деле, хватает. Можно убрать однодневную паузу между матчами на одной площадке (как в первых сезонах КХЛ) или, начиная с полуфинала конференций, сделать серии до трёх, или даже до двух побед. Ну а как ещё выживать в сложившейся ситуации, если мы хотим всё-таки доиграть сезон? Можно пойти и на совсем уж кардинальные меры: разбить 8 оставшихся соискателей Кубка Гагарина на две группы (Запад и Восток) и провести турнир по круговой системе, с последующей решающей встречей победителей двух квартетов за Кубок. Разумеется, такой турнир должен будет пройти в каком-либо одном городе и в кратчайшие сроки. Может быть, абсурдное и бредовое предложение, но как бы оно через пару дней не оказалось единственным выходом из ситуации, помимо отмены сезона.

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Плей-офф КХЛ должен продолжаться, пока ему разрешают это делать. Отсутствие зрителей – не повод досрочно завершать сезон. Мы точно так же будем следить за матчами при пустых трибунах, болельщики будут переживать за своих любимцев у телеэкранов, и все мы будем надеяться, что такого больше никогда не повторится.

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