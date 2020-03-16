Брызгалов: в США не смотрят КХЛ. Вы же не подписаны на чемпионат Китая по пинг-понгу

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов не считает, что после того, как НХЛ остановила сезон, в Америке возрастёт интерес к матчам КХЛ.
«Большинство американцев и знать не знают об этой лиге. Профессионалы знают, а простой болельщик – нет. Здесь КХЛ даже не показывают, вы можете представить, чтобы на американском телевидении показывали матчи КХЛ? Искать в Интернете, покупать подписки люди не будут. У вас же нет подписки на чемпионат Китая по пинг-понгу, здесь такая же история.
Америка очень сконцентрирована на себе. То, что они не знают, где какие страны находятся, — это преувеличение, тут смотря с кем разговаривать. Но нюансы им совершенно не важны. Они знают, что существует Америке – величайшая страна на Земле», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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