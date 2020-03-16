Главный тренер швейцарского «Биля» заразился коронавирусом

У главного тренера швейцарского клуба «Биль» финна Антти Торманена обнаружен коронавирус, сообщается в «твиттере» команды.
О диагнозе 49-летнего тренера стало известно в воскресенье, 15 марта. В данный момент он чувствует себя хорошо и находится на домашнем карантине. На двухнедельный карантин также отправлены все сотрудники клуба, а тренировочный центр «Биля» закрыт.
Из-за распространения коронавируса чемпионат Швейцарии по хоккею был завершён досрочно, «Биль» расположился на пятой строчке турнирной таблицы первенства.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.
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