«Барыс» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».
«В связи с указом президента Республики Казахстан о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, „Барыс“ не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан. Таким образом, хоккейный клуб „Барыс“ вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020», — указано в заявлении клуба.
Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов.
Серия «Барыса» с «Сибирью» должна была стартовать 17 марта. Новосибирский клуб ранее подтвердил, что готов принять участие в Кубке Гагарина.
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