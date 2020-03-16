Ларионов — о возможном переносе плей-офф КХЛ: контракты можно продлить, вопрос решаемый

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением по поводу возможной остановки плей-офф КХЛ из-за коронавируса.
«Йокерит» и «Барыс» уже снялись с плей-офф КХЛ. Нужно ли турнир приостанавливать? Мы одна из ведущих стран мира, мы должны быть в сообществе с другими странами. Хоккей — это не вся жизнь. Это развлечение для народа, для болельщиков. На первое место выходит здоровье людей, а не сама игра и вопрос, кто выиграет Кубок Гагарина. Нужно подходить ко всему серьёзно.
Контракты игроков действуют до 30 апреля? Контракты можно продлить, это решаемый вопрос. Но я не думаю, что вирус так быстро затихнет. Я читал много прессы, в том числе и зарубежной. Становится понятно, как всё сложно, мы не готовы это всё сразу воспринять. Мы думаем, что всё это не у нас, но так думали и итальянцы, что всё это в Китае», — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 16 марта 2020
-
22:24
-
21:55
-
21:41
-
21:11
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:19
-
19:54
-
19:37
-
19:25
-
18:25
-
17:54
-
17:45
-
17:18
-
16:55
-
16:26
-
16:09
-
15:47
-
15:21
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:27
-
14:04
-
13:38
-
13:25
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:52
-
12:46
-
12:41
-
12:26
-
12:07