Ларионов — о возможном переносе плей-офф КХЛ: контракты можно продлить, вопрос решаемый

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением по поводу возможной остановки плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

«Йокерит» и «Барыс» уже снялись с плей-офф КХЛ. Нужно ли турнир приостанавливать? Мы одна из ведущих стран мира, мы должны быть в сообществе с другими странами. Хоккей — это не вся жизнь. Это развлечение для народа, для болельщиков. На первое место выходит здоровье людей, а не сама игра и вопрос, кто выиграет Кубок Гагарина. Нужно подходить ко всему серьёзно.



Контракты игроков действуют до 30 апреля? Контракты можно продлить, это решаемый вопрос. Но я не думаю, что вирус так быстро затихнет. Я читал много прессы, в том числе и зарубежной. Становится понятно, как всё сложно, мы не готовы это всё сразу воспринять. Мы думаем, что всё это не у нас, но так думали и итальянцы, что всё это в Китае», — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.