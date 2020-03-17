Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Как вы относитесь к решению КХЛ изменить формат плей-офф?

Как вы относитесь к решению КХЛ изменить формат плей-офф?
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».

В результате Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению КХЛ изменить формат плей-офф?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

После отказа иностранных клубов от участия в плей-офф КХЛ в турнире остались ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Сибирь».

Ларионов — о возможном переносе плей-офф КХЛ: контракты можно продлить, вопрос решаемый
КХЛ не стала отменять сезон. Во что будут играть 6 клубов?
Кто-то очень хочет выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Но трофей всё равно будет нелегитимным.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020