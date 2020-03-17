Как вы относитесь к решению КХЛ изменить формат плей-офф?

Вчера, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».

В результате Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению КХЛ изменить формат плей-офф?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

После отказа иностранных клубов от участия в плей-офф КХЛ в турнире остались ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Сибирь».

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