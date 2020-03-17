КХЛ не стала отменять сезон. Во что будут играть 6 клубов?

КХЛ очень долго старалась не поддаваться общемировой панике, связанной с распространением коронавируса, и последней из хоккейных топ-лиг не объявляла о переносе, приостановке или отмене оставшихся матчей сезона, но в сложившейся ситуации продолжать играть, как ни в чём не бывало, уже стало технически невозможно. Однако ни запрет на проведение в Москве крупных соревнований, ни снятие двух команд с розыгрыша Кубка Гагарина не смогли заставить КХЛ объявить об отмене сезона.

Напомним, что первым ещё в субботу, 14 марта, отклеился «Йокерит». Финны официальным письмом уведомили КХЛ, что снимаются с плей-офф и не будут проводить матчи полуфинала конференции со СКА. Поводом стало повышенное беспокойство хоккеистов «Йокерита», не желавших рисковать своим здоровьем, а также, фактически, распоряжение финских властей. «Сыграть серию со СКА мы действительно не могли. Нам просто объявили, что если покинем Финляндию и вернёмся, должны быть помещены на карантин на две недели. Так что мы никак не смогли бы сыграть», — объяснил положение дел президент «Йокерита» Яри Курри. «Шуты» отказались играть все матчи серии на территории России, но при этом руководство «Йокерита» отметило, что плей-офф КХЛ должен продолжаться без них.

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Ни официальной позиции, ни хоть какого-нибудь комментария от КХЛ мы так и не дождались, а в понедельник стало известно, что если лига и собирается продолжать плей-офф, то это придётся делать уже не только без «Йокерита», но и без «Барыса». В Казахстане уже несколько дней введён режим ЧС, при этом высшие власти республики до последнего говорили, что «Барыс» продолжит участие в плей-офф, причём сыграет свои матчи в Нур-Султане согласно расписанию.

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Но утром 16 марта хоккеистам клуба сообщили, что «Барыс» всё-таки снимается с плей-офф КХЛ из-за эпидемии коронавируса, хотя игроки казахстанской команды были готовы продолжать выступление в Кубке Гагарина. За сутки с небольшим до начала второго раунда Кубка Гагарина – 2020 официально с турнира снялись два его участника. КХЛ же продолжала упорно молчать и делать вид, что ничего не происходит.

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К вечеру понедельника стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек в столице. Таким образом, стало невозможным проведение серии ЦСКА – «Динамо». Вышел и приказ Министерства спорта об отмене всех международных соревнований на территории страны. Думаете, что это остановило КХЛ? Вы недооцениваете эту организацию!

Глубоким вечером 16 марта лига огласила своё решение, и это была не ожидаемая и требуемая всеми остановка сезона. Нет, КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов». Каково?



Вообще, такое ощущение, что руководство КХЛ забыло, что у них интернациональная лига, а не чемпионат России, и поэтому изначально попало в такую дурацкую ситуацию, когда о снятии с турнира объявляют клубы, а не лига. В КХЛ, видимо, полагали, что раз в России масштабной эпидемии коронавируса пока нет, то можно будет доиграть чемпионат, но не учли, что в Финляндии и даже в Казахстане уже ввели чрезвычайную ситуацию, и помышляли не о хоккее, а о здоровье людей. Очень странно, что даже сейчас боссы КХЛ не хотят замечать, что их лига распространяется за пределы России, и пытаются найти какие-то способы продолжить турнир.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl,ru

Прямо сейчас КХЛ готова устроить настоящий цирк, но всё-таки доиграть плей-офф, несмотря на ситуацию в мире, безопасность людей и начинающуюся панику среди некоторых легионеров российских клубов. Кажется, что кто-то очень не хочет упускать возможность выиграть Кубок Гагарина, и ради этого лига готова пойти на изменение формата плей-офф прямо по ходу кубковых матчей. Полный бред.

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Решение КХЛ продолжать играть после паузы шестёркой российских команд – это полное неуважение к иностранным клубам. Вот как себя сейчас должны чувствовать «Йокерит» и «Барыс»? Они просто не имели возможности продолжить турнир, но лига наплевала на них и просто решила двигаться дальше. А ведь «Йокерит» бы точно, как минимум, поборолся в этом сезоне со СКА в плей-офф, а «Барыс» и вовсе имел отличные шансы дойти до финала Кубка Гагарина. Да и как вообще в серьёзной лиге может быть разное отношение к участникам? В КХЛ не должно быть деления на иностранные и российские команды — это всё члены одной организации, и правила должны быть едины для всех.

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Но в официальном заявлении КХЛ нет ни слова о коронавирусе. Как будто бы «Йокерит» и «Барыс» снялись с турнира по собственной прихоти, и лиге пришлось экстренно перестраиваться. Это желание продолжать пир во время чумы поражает, хотя понятно, кому это выгодно.



Вот только Кубок Гагарина – 2020, разыгранный в каком-то новом формате, всё равно будет нелегитимным. Как минимум потому, что «Йокерит» и «Барыс» отклеились не по спортивному принципу. Если такой трофей, завоёванный в обрезанном турнире с пустыми трибунами, кого-то порадует – то пускай. Но в глазах большинства болельщиков КХЛ просто устроила очередную клоунаду, только в этот раз выставила себя на посмешище всему миру, с интересом следившим, как российская хоккейная топ-лига сопротивляется здравому смыслу.